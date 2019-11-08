Перерабатывающие предприятия отметили высокое качество отбора ВМР на саратовских объектах АО «Управление отходами»

8 Нояб. 11:04 2019-11-08T22:42:30+03:00

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Эксперты предприятий глубокой переработки вторсырья в преддверии Всемирного для рециклинга отметили высокое качество поставляемой продукции с действующих комплексов АО «Управление отходами» в Энгельсском и Балаковском районах Саратовской области.

На мусороперерабатывающих заводах работают линии по отбору вторичных материальных ресурсов. Благодаря применению автоматизированной и ручной сортировки отходов стал возможен отбор сырья по 20 фракциям. Выбираемый пластик различных типов, бумага, картон, стекло, алюминий, пленка направляются для переработки и последующего возврата в хозяйственный оборот. Переработчики из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Ростова, Краснодара, Ставрополя и других регионов России отмечают, что вторсырье, поступившее с МПК Саратовской области отличается высоким качеством, что позволяет направлять его на производство без применения дополнительной обработки и выбраковки.

- Наши партнеры находятся в самых разных регионах России, есть и саратовские. Из выброшенных нашими жителями пластиковых бутылок в конечном счете производятся ткани, трубы, новая упаковка. Стекло перерабатывается в новые емкости или используется для изготовления стройматериалов, картон и макулатура снова становятся бумагой и упаковкой. Сейчас прорабатываются новые перспективные направления в использовании некоторых типов отходов в промышленных нуждах. Вообще при правильном обращении многое из того, что мы выбрасываем, может быть вновь использовано. Именно возврат в хозяйственный оборот уже использованных материалов стал одной из задач нацпроекта «Экология», — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Создание условий для улучшения экологической обстановки на территории Саратовской области — один из приоритетов деятельности губернатора региона Валерия Радаева. Благодаря механизмам государственно-частного партнерства в регионе были построены высокотехнологичные мусороперерабатывающие комплексы, которые обеспечивают экологически безопасную обработку и захоронение коммунальных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU