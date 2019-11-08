2019-11-08T11:20:13+03:00
Общество

В Саратове признан банкротом очередной застройщик

К списку проблемных домов в Саратове добавилась еще одна многоэтажка
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Еще один долгострой появился в СаратовеЕще один долгострой появился в Саратове
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В Арбитражном суде Саратовской области 31 октября оглашена резолютивная часть решения о признании должника, общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление-164», банкротом. В отношении него открыто конкурсное производство на один год.

Конкурсным управляющим застройщика-банкрота утвержден Антон Ефремов, член саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» (город Самара).

Застройщик возводил 15-этажный дом на 60 квартир в Заводском районе Саратова на улице Миллеровская.

Уже сегодня, 8 ноября, в 18:00 в здании министерства строительства на Челюскинцев, 114 пройдет собрание обманутых дольщиков Су-164 совместно с конкурсным управляющим Предполагается обсуждение возможностей получения страховых выплат.

Напомним, в Саратове еженедельно проходят заседания в правительстве области по проблемам обманутых дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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