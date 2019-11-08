Энергетики «Т Плюс» затянули сроки ремонта теплопровода в центре Саратова

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-08T08:50:08+03:00

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Работы по устранению аварии на трубопроводе по 2-й Садовой завершены с опозданием.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале ПАО «Т Плюс», был выявлен дополнительный объем работ, «который незначительно увеличил сроки завершения ремонта в рамках нормативов».

Официальное сообщение было опубликовано сегодня в девять утра, при том, что изначально энергетики обещали выполнить все работы к восьми вечера 7 ноября.

На теплопроводе работали две ремонтные бригады и десять единиц спецтехники. На время устранения аварии отопление было отключено.

- Оперативное восстановление теплоресурса в жилых домах будет зависеть от действий управляющих организаций. Энергетики приносят свои извинения за причиненные неудобства, — отметили в «Т Плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU