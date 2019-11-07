Аварию на теплосетях в Саратове обещают устранить к восьми вечера
Рабочие восстанавливают герметичность трубопровода по 2-й Садовой
Изменить размер текста:
Саратовский филиал ПАО» Т Плюс» прокомментировал ситуацию с отключением тепла в центре города.
Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, сейчас ведутся работы на трубопроводе по 2-й Садовой – специалисты восстанавливают его герметичность.
- Работы будут завершены сегодня к 20:00, – пообещали в «Т Плюс» и извинились перед гражданами.
Напомним, ранее прокуратура взяла ситуацию на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU