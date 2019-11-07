2019-11-07T17:41:29+03:00
Общество

Аварию на теплосетях в Саратове обещают устранить к восьми вечера

Рабочие восстанавливают герметичность трубопровода по 2-й Садовой
Екатерина Семенова
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Саратовский филиал ПАО» Т Плюс» прокомментировал ситуацию с отключением тепла в центре города.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, сейчас ведутся работы на трубопроводе по 2-й Садовой – специалисты восстанавливают его герметичность.

- Работы будут завершены сегодня к 20:00, – пообещали в «Т Плюс» и извинились перед гражданами.

Напомним, ранее прокуратура взяла ситуацию на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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