Аварию на теплосетях в Саратове обещают устранить к восьми вечера

СЕГОДНЯ 17:41 2019-11-07T17:41:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовский филиал ПАО» Т Плюс» прокомментировал ситуацию с отключением тепла в центре города.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, сейчас ведутся работы на трубопроводе по 2-й Садовой – специалисты восстанавливают его герметичность.

- Работы будут завершены сегодня к 20:00, – пообещали в «Т Плюс» и извинились перед гражданами.

Напомним, ранее прокуратура взяла ситуацию на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU