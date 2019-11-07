Около школы в Заводском районе собака напала на пенсионерку

СЕГОДНЯ 19:01 2019-11-07T19:01:30+03:00

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В Заводском районе Саратова пенсионерку покусала собака.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, инцидент произошел на 1-м Тульской проезде, 24, неподалеку от школы №39.

На место выехали спасатели. Они специальной петлей поймали животное, отвели агрессивного пса в сторону и привязали к дереву.

Медики госпитализировали 69-летнюю пострадавшую в городскую клиническую больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU