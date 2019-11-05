2019-11-05T17:05:34+03:00
Происшествия

Стадион саратовского лицея оккупировали собаки

Мэрия не отлавливает животных из-за того, что у них нет оборудования
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова стадион лицея №47 оккупировали бродячие собаки.

Как сообщает паблик Mash в Instagram, сердобольная местная жительница подкармливает псов. Она устроила им будки. Благодаря этому их расплодилось порядка 15 голов.

Охранник учебного заведения рассказал, что они гоняют бабушек, которые носят животным еду.

Школьникам порой даже приходится пропускать физкультуру, несмотря на то, что собак разгоняют ультразвуком.

В мэрии корреспонденту «КП-Саратов» рассказали, что они сейчас не занимаются отловом бродячих собак.

- Отлов приостановлен в связи с тем, что полиция изъяла все необходимое оборудование, — сообщили в городской администрации.

Вероятно, изъятие связано с делом МБУ «Дорстрой», сотрудники которого отлавливали собак и незаконно их отстреливали. В отношении муниципальных работников возбуждено за жестокое обращение с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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