2019-11-07T16:16:36+03:00
Общество

Из-за аварии «Т Плюс» в Саратове почти 30 тыс. человек и больница остались без отопления

Мерзнут также дети в школах и детсадах
Ольга Симонова
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Сегодня, 7 ноября, из-за аварии на сетях «Т Плюс» без отопления остались отключены почти 30 тыс. человек, детсады, школы и горбольница №1.

- Ориентировочно с 10:45 из-за ремонта на теплотрассе по улице 2-я Садовая отключили отопление в домах на множестве улиц Октябрьского района, среди которых Береговая, 1-я Береговая, 2-я Садовая, Политехническая, Новоузенская, Астраханская и другие — всего 133 дома, где живет 29,5 тыс. человек, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Также в зоне без тепла оказались и социально-значимые объекты: три детсада, школы №№7, 45 и 82, городская больница №1.

Прокуратура Саратова отметила, что контролирует устранение аварии. Ремонт ориентировочно закончится в шесть утра 8 ноября.

Напомним, вчера, 6 ноября, теплосети Саратова отдали в концессию на 25 лет. За это время «Т Плюс» вложит в тепловую инфраструктуру Саратова почти 12 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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