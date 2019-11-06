2019-11-06T16:08:28+03:00
Общество

Теплосети Саратова отдали в концессию на четверть века

Радаев напомнил «Т Плюс» о перекопанном все лето городе
Юлия Кекова
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Фото Юлии КековойФото Юлии Кековой
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В Саратове подписано соглашение о передаче ПАО «Т Плюс» в концессию муниципальные тепловые сети, котельные и ЦТП.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», соглашение подписали четыре стороны: администрация Саратова, филиал «Т Плюс», предприятие «Саратовский коммунальный комплекс» и министерство строительства и ЖКХ.

Мероприятие прошло в Белом зале правительства и участие в нем принял губернатор Валерий Радаев.

Фото Юлии Кековой

Фото Юлии Кековой

Согласно документу, за 25 лет, с 2019 по 2043 годы, «Т Плюс» вложит в тепловую инфраструктуру Саратова почти 12 млрд рублей.

- Никаких закрытых вопросов не должно быть. Многие, наверное, обратили внимание, что все лето город был перекрыт, — напомнил губернатор Радаев.

Мэр Саратова Михаил Исаев ответил, что причина этого — в изношенных теплосетях. Многие из которых — бесхозные.

- У города не было соответствующих служб для устранения этих проблем, — подчеркнул он.

Подписано соглашение о передаче теплосетей Саратова в концессию.

Напомним, ранее сообщалось, что после передачи теплосетей в концессию «Т Плюс» ряд жителей Саратова будут платить за отопление больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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