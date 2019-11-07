2019-11-07T16:12:54+03:00
Общество

В Саратове представили проекты новой набережной

Жюри должно выбрать лучший на следующей неделе
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 7 ноября, в мэрии Саратова собрались члены жюри по выбору лучших предпроектных решений «Изменим город вместе» на премию главы города.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», в состав жюри вошли: Виталий Желанов, председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительства Саратова, Евгений Чернов, депутат городской думы, заместитель генерального директора АО «Саратовоблжилстрой», Сергей Дядченко, заведующий кафедрой «Архитектура» СГТУ имени Гагарина Ю. А. и другие.

Всего было подано около 30 заявок, в комиссию поступило 20 проектов по набережной, девять — по площади Кирова. Две работы пришли с опозданием, поэтому участвовать в конкурсе они не будут, тем не менее эксперты их оценят.

Жюри выберет по три работы — по набережной и площади Кирова. Оцениваться они будут по четырем критериям в десятибалльной шкале.

Согласно первому плану, набережная должна стать многофункциональной, с лодочными базами и пирсами. Два пирса были названы главной идеей строительства пляжа.

Второй проект называется «Набережная мукомолов» и предусматривает чередование линейных и узловых проектов со смотровыми площадками и консольными выходами и «набережными огородами».

- Нужно пройти несколько кварталов в пути до конкретного участка. Когда мы ходили с губернатором, выяснилось, что негде сделать площадки для бизнеса на набережной, потому что все занято сооружениями. Поэтому можно сделать новую территорию для предпринимателей, – считает один из членов жюри.

В то же время Евгений Чернов отметил, что проект напоминает существующую набережную, а новой концепции нет.

Третий вариант — набережная, открытая городу. В ней предусмотрен парковый береговой маршрут и маршрут с понтонами у реки.

Теперь членам жюри предстоит решить, за какой проект отдать голос. На следующей неделе авторы работ будут их защищать.

Примечательно, что почти одновременно в областной думе прошло совещание, на котором было заявлено о срыве сроков строительства набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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