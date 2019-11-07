2019-11-07T14:15:10+03:00
Общество

Строительство набережной в Саратове отстает по срокам из-за затонувшей баржи

Подрядчик также опасается продолжать работу из-за слабых грунтов
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 7 ноября, в Саратовской облдуме прошло рабочее совещание по вопросу реконструкции набережной Волги.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», дискуссия вышла бурной, и участники не всегда сходились в мнениях.

Олег Гейн, председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве правительства Саратовской области, рассказал об отставании работ по контракту. По его словам, подрядчик заявил, что ему мешают иловые отложения, судно на дне и слабые грунты.

Однако ранее геологические параметры были отражены в пояснительной записке, а с вопросом поднятия баржи ему предлагали помощь.

Представитель подрядной организации ООО «Тандем проект» Иван Чехов, рассказал, что по контракту два календарных месяца они чистили территорию от мусора. 3 августа работы были приостановлены из-за посторонних предметов в акватории. Заказчика об этом уведомили, а тот 31 августа потребовал возобновить деятельность. Кроме того, по словам Чехова, строительство может привести к проседанию грунтов и разрушению.

При этом в документации не отмечено, что именно подрядчик должен оплачивать подъем баржи со дна.

Таким образом, по мнению подрядчика, необходимо укрепить грунты, очистить акваторию, а уж потом приступать к строительству.

- У вас и заказчика разное видение по работам. Нужно собрать совещание и прийти к компромиссам, — заявил депутат Дмитрий Пьяных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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