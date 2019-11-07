Возле парка Победы на спуске по улице Мясницкая перевернулась «Нива»

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-07T15:17:59+03:00

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Днем 7 ноября на Мясницкой в Саратове столкнулись два автомобиля — «Нива» и Subaru. От удара отечественный внедорожник вылетел на обочину и перевернулся, подмяв под себя дорожный знак и потеряв попутно лобовое стекло.

Прибывшие на место сотрудники «скорой» и Центра медицины катастроф оказали первую помощь 46-летнему водителю ВАЗа и госпитализировали его.

Обстоятельства ДТП и степень вины водителей устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU