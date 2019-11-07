2019-11-07T14:59:33+03:00
Общество

Полиция наградила «Комсомольскую правду» — Саратов»

Благодарность была вручена на торжестве в честь Дня работников внутренних дел
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..Фото: Александр Уриевский
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Торжественное мероприятие в преддверии Дня работников внутренних дел прошло в ДК «Россия» 7 ноября.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», начальник УМВД по Саратову полковник Андрей Чепурной выступил перед сотрудниками и ветеранами, молодежью из школьных отрядов правопорядка с приветственным словом.

Также он поблагодарил сотрудников за службу. Некоторым отличившимся присвоили очередные звания, благодарности.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Благодарности от главного полицейского Саратова также получили общественники, ветераны, руководители отрядов юных полицейских.

Отдельно начальник УМВД отметил роль СМИ в активном освещении работы полиции Саратова. Среди награжденных оказались редакторы саратовских интернет-изданий, журналисты, операторы ТВ.

Благодарственное письмо от начальника городской полиции получила и редакция сайта «КП-Саратов» в лице редактора Александра Уриевского.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

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