Полиция наградила «Комсомольскую правду» — Саратов»
Торжественное мероприятие в преддверии Дня работников внутренних дел прошло в ДК «Россия» 7 ноября.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», начальник УМВД по Саратову полковник Андрей Чепурной выступил перед сотрудниками и ветеранами, молодежью из школьных отрядов правопорядка с приветственным словом.
Также он поблагодарил сотрудников за службу. Некоторым отличившимся присвоили очередные звания, благодарности.
.Фото: Александр Уриевский
Благодарности от главного полицейского Саратова также получили общественники, ветераны, руководители отрядов юных полицейских.
Отдельно начальник УМВД отметил роль СМИ в активном освещении работы полиции Саратова. Среди награжденных оказались редакторы саратовских интернет-изданий, журналисты, операторы ТВ.
Благодарственное письмо от начальника городской полиции получила и редакция сайта «КП-Саратов» в лице редактора Александра Уриевского.
.Фото: Александр Уриевский
ИСТОЧНИК KP.RU