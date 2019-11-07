Полиция наградила «Комсомольскую правду» — Саратов»

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-07T14:59:33+03:00

Благодарность была вручена на торжестве в честь Дня работников внутренних дел

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Торжественное мероприятие в преддверии Дня работников внутренних дел прошло в ДК «Россия» 7 ноября.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», начальник УМВД по Саратову полковник Андрей Чепурной выступил перед сотрудниками и ветеранами, молодежью из школьных отрядов правопорядка с приветственным словом.

Также он поблагодарил сотрудников за службу. Некоторым отличившимся присвоили очередные звания, благодарности.

Благодарности от главного полицейского Саратова также получили общественники, ветераны, руководители отрядов юных полицейских.

Отдельно начальник УМВД отметил роль СМИ в активном освещении работы полиции Саратова. Среди награжденных оказались редакторы саратовских интернет-изданий, журналисты, операторы ТВ.

Благодарственное письмо от начальника городской полиции получила и редакция сайта «КП-Саратов» в лице редактора Александра Уриевского.

ИСТОЧНИК KP.RU