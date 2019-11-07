2019-11-07T14:57:49+03:00
Общество

Подрядчика строительства набережной Саратова могут занести в список недобросовестных

Депутат предложил им обратиться в суд
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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В областной думе сегодня, 7 ноября, состоялось бурное обсуждение строительства новой набережной Саратова.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», главной проблемой стали грунты, которые вызвали сомнения у подрядной организации ООО «Тандер проект». Исполнительный директор фирмы Дмитрий Баршин предложил прежде чем забивать сваи, сначала расчистить акваторию, проанализировать состояние грунта, а только потом приступать к работам.

- Вы хотя бы начните, — сказал депутат областной думы Александр Санинский.

Его поддержал коллега Леонид Писной. При этом он обратил внимание на то, что шпунты, необходимые для работы, поставляются из другого региона.

- Зачем отдавать их в Волгоград, вместо того, чтобы реализовывать их на местных ЖБК? — возмутился он.

При этом было отмечено, что у подрядной организации имеются проблемы.

- У вас есть все шансы попасть в недобросовестные подрядчики. И потом все — организации не существует. Единственный шанс вам уйти от ответственности — это в рамках 44-ФЗ пойти в суд. Непонятны ваши действия. Вы пишете, что все хорошо, в суд не идете, работать не работаете. Что, переписку ведете? — задался вопросом Леонид Писной.

Представитель подрядчика заявил, что уже завезено свыше 400 тонн шпунта, забили несколько десятков тонн, 40 тыс. тонн песка, поэтому расторгать договор на работы не собирается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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