Финишная прямая: в Ершове почти закончили восстановление стадиона «Юность»

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-07T13:04:44+03:00

Как сообщают сторонники председателя Госдумы, по сути, это новый стадион на старом месте [видео]

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В Ершове Саратовской области завершаются работы по восстановлению стадиона «Юность».

Как сообщили сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина в Instagram-аккаунте Volodin.saratov, долгие годы спортобъект был в непригодном состоянии, заниматься здесь было невозможно, и жители решили обратиться с проблемой к Володину. После этого, летом 2018 года, началось масштабное строительство.

- По сути, это новый стадион на старом месте, — отметили сторонники председателя ГД в Instagram.

На стадионе будет футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, место для метания ядра и прыжков в длину.

Рабочие уже постелили газон на футбольном поле, сейчас устанавливают крышу над трибунами и лавочки для зрителей. Также на беговых дорожках постелят резиновое покрытие.

Напомним, строящийся спортобъект недавно посещал депутат Государственной думы Николай Панков. Он отметил, что проекты Володина всегда дают импульс развития району.

ИСТОЧНИК KP.RU