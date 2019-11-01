2019-11-01T14:52:59+03:00
Общество

Панков: Проекты Володина всегда дают импульс развития району

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о рабочей поездке в Ершов.

- Красавец-стадион получается в Ершове. Сегодня во время рабочей поездки в район специально заехал посмотреть. О нем ершовцы просили Володина, и надежды их оправдались. Уже практически готово поле, игровые площадки, трибуны с навесом. Жители и спортсмены держали строительство на контроле, предлагали идеи. Уже скоро стадион сможет принять первые соревнования. Стадион такого уровня это, наверное, первый в Заволжье. Проекты спикера всегда дают импульс развития всему району. Спортивной инфраструктуре, дорожной, социальной. Потому что он хорошо знает, что нужно людям.

На стройплощадке детсада немного с общественностью пожурили строителей. Подзатянули с документацией, но наверстывают неплохими темпами. Эти 40 мест в пристройке по нацпроекту «Демография» помогут многим семьям устроить малышей в детсад. Причем условия совсем другие, чем в старом садике. Просторные группы, игровые, все самое лучшее для детей, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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