Самым дружелюбным городом в Саратовской области стал Балаково
Портал Domofond.ru выяснил, как россияне относятся к землякам, и составил ежегодный рейтинг дружелюбия 200 городов России.
В нем нашлось место трем крупнейшим городам Саратовской области: Саратову, Энгельсу и Балаково.
Город энергетиков, химиков и строителей занял 20-е место в рейтинге дружелюбности жителей. Балаково впервые участвовал в этом исследовании. Местные жители оценили дружелюбие соседей в среднем на 7,7 балла.
А вот Энгельс на 51-м месте получил средний балл 7,5, при этом в прошлом году было 7,4. Это значит, что в среднем жители бывшего Покровска стали дружелюбнее.
Саратовцы оказались на 164-м месте с результатом в 7 баллов, что на 0,3 меньше, чем в 2018 году.
Специалисты портала Domofond.ru отметили, что самые недружелюбные люди живут в городах-миллионниках. Самым доброжелательным городом уже второй год остается Грозный с 8,3 балла. А самым недружелюбным в этот раз стал Якутск — 6,4 балла.
ИСТОЧНИК KP.RU