Самым дружелюбным городом в Саратовской области стал Балаково

СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-07T13:17:35+03:00

Энгельс — в шестом десятке, Саратов не попал даже в топ-150

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Портал Domofond.ru выяснил, как россияне относятся к землякам, и составил ежегодный рейтинг дружелюбия 200 городов России.

В нем нашлось место трем крупнейшим городам Саратовской области: Саратову, Энгельсу и Балаково.

Город энергетиков, химиков и строителей занял 20-е место в рейтинге дружелюбности жителей. Балаково впервые участвовал в этом исследовании. Местные жители оценили дружелюбие соседей в среднем на 7,7 балла.

А вот Энгельс на 51-м месте получил средний балл 7,5, при этом в прошлом году было 7,4. Это значит, что в среднем жители бывшего Покровска стали дружелюбнее.

Саратовцы оказались на 164-м месте с результатом в 7 баллов, что на 0,3 меньше, чем в 2018 году.

Специалисты портала Domofond.ru отметили, что самые недружелюбные люди живут в городах-миллионниках. Самым доброжелательным городом уже второй год остается Грозный с 8,3 балла. А самым недружелюбным в этот раз стал Якутск — 6,4 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU