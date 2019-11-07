2019-11-07T12:16:18+03:00
Общество

В Вольске сменился начальник полиции

После того, как полицейские забили на кладбище до смерти местного жителя, смена руководства была ожидаема
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Евгений Мартынов. Фото сайта "Вольская жизнь"Евгений Мартынов. Фото сайта "Вольская жизнь"
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Нового начальника полиции в Вольске Евгения Мартынова личному составу представили сегодня, 7 ноября.

Приказ о назначении на должность начальника межмуниципального отдела МВД России «Вольский» был подписан накануне, 6 ноября.

Присутствовавшие на мероприятии представители других правоохранительных структур — СКР, ФСБ, а также прокуратуры пожелали новому руководителю «быстрее преодолеть возникшие проблемы, а также упущения, связанные с работой с личным составом».

Прежний начальник межмуниципального отдела Роман Галицкий направлен для прохождения службы в балаковскую полицию, сообщил сайт «Вольская жизнь».

Напомним, 26 сентября двое сержантов взвода ППС Вольска 22-летний Александр Гудков и 21-летний Юрий Граблин отвезли ночью на кладбище 41-летнего местного жителя и жестоко избили его. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас оба полицейских находятся под стражей на время проведения следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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