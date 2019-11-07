Регоператор обратится в суд для взыскания долгов с УК

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-07T11:44:17+03:00

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Специалисты Регионального оператора Саратовской области направят исковые заявления в адрес управляющих компаний, накопивших крупные долги за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Крупнейшими должниками стали: ООО «УО АЛЕКС» с задолженностью более 6 млн рублей, ООО «УК ВОЛГАРЬ» — 5 млн рублей и ООО «КРОНВЕРК РИЭЛТ» с общей суммой долга, превышающей 4,2 млн рублей. Задолженность возникает в связи с тем, что управляющие компании систематически не соблюдают требования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 г. №253, предъявляемые к управляющим организациям при осуществлении расчетов за оказанные коммунальные услуги.

- Большинство жителей многоквартирных домов своевременно и в полном объеме оплачивают коммунальные услуги, но через счета своей управляющей компании. К сожалению, некоторые управленцы недобросовестно подходят к исполнению своей обязанности по дальнейшему распределению средств в адрес ресурсоснабжающих организаций. Чаще всего долги копятся до момента банкротства или отзыва лицензии УК. Выходом из этой ситуации может быть переход собственников МКД на прямые договоры. Наша практика показывает, что такой подход наиболее верный и честный по отношению к потребителю, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Наличие у управляющей организации признанной ей задолженности или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом размером две и более среднемесячные величины относится к грубым нарушениям лицензионных требований. Данные правонарушения влекут за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 250 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц — от 300 до 350 тыс. рублей. Самым суровым наказанием может стать приостановление или аннулирование лицензии УК и, в конечном счете, прекращение права управления жилым домом.

Добросовестность в оплате услуги по обращению с ТКО и работа по повышению платежной дисциплины является обязательными условиями для планомерного снижения тарифа на коммунальную услугу по обращению с ТКО для населения.

ИСТОЧНИК KP.RU