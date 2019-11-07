В Саратовской области снижается количество семей, получающих выплаты за первого ребенка

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-07T10:44:52+03:00

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В 2019 году почти в два раза меньше семей в Саратовской области оформили право на ежемесячную выплату в 9 022 рубля при рождении первого ребенка.

Всего таких семей в регионе 9 223, из них 3 311 — получают выплату на детей, рожденных в 2019 году, остальные 5 912 семей получили такое право в прошлом году. Выплаты производятся в течение 12 месяцев после рождения или усыновления первого ребенка.

Оформить льготу молодым семьям помогают специалисты органов социальной поддержки населения. Сотрудники УСПН проводят масштабную разъяснительную работу с населением, выезжают в отдаленные населенные пункты района с бесплатными консультациями для граждан.

На нее могут рассчитывать те семьи, где среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума взрослого трудоспособного человека. Для Саратовской области сегодня это 15 414 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU