Протесты после убийства Лизы Киселевой и проблемы завода "Тролза" ухудшили позиции Саратовской области в рейтинге устойчивости регионов

СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-07T09:42:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В рейтинге социально-политической устойчивости регионов Саратовская область потеряла несколько позиций и опустилась к самому низу в группе регионов со слабой устойчивостью. Как считают эксперты Фонда «Петербургская политика», Саратовская область больше потеряла, чем приобрела за прошедший октябрь. К числу негативных факторов, повлиявших на стабильность региона, отнесены:

- стихийная акция в Саратове с требованием самосуда над убийцей 9-летней Лизы Киселевой;

- продление режима простоя на ЗАО «Тролза» на весь октябрь;

- 73-е место (из 73) по доступности сетевого газа для населения по данным РИА Рейтинг;

- 80-е место в рейтинге регионов по поддержке социально ориентированных НКО и социального предпринимательства, составленном Минэкономразвития РФ совместно с АСИ;

- Включение Росстатом в список регионов с худшим состоянием региональных и муниципальных дорог.

Эти факторы перевесили положительные информповоды, которых тоже было немало:

- подписание губернатором Валерием Радаевым соглашения о сотрудничестве с «Объединенной зерновой компанией»;

- запуск новой линии по производству соков на тепличном комбинате «Волга» в Балаковском районе;

- выделение Саратовской области из федерального бюджета 3,6 млрд рублей для первоочередных расходов, в том числе по обеспечению лекарственными препаратами и погашению кредиторской задолженности;

- закладка на Балаковском судоремонтно-судостроительном заводе 2 гидрографических катеров для Северного морского пути;

- подписание соглашения с "Петербургским тракторным заводом" о сотрудничестве по обслуживанию и модернизации сельскохозяйственной техники;

- подписание губернатором Валерием Радаевым и гендиректором Фонда защиты прав дольщиков Олегом Говоруном соглашения о софинансировании завершения строительства ряда проблемных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU