Грабители банка в Балашове похитили серебряные монеты и пластиковые карты

СЕГОДНЯ 16:25 2019-11-06T17:31:16+03:00

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту ограбления банка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено с 3 на 4 ноября.

По версии следствия, некие граждане взломали входную дверь и забрались в кассу и хранилище банка. Оттуда они похитили наличные в рублях и иностранной валюте, а также сувенирные серебряные монеты и пластиковые карты.

- Сумма ущерба составила около 13 млн рублей, что относится к крупному размеру, — отметили в ГУ МВД.

Начата проверка и поиск подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU