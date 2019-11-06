В Балашове ограблен банк

СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-06T14:56:02+03:00

Налетчики спрятались в помещении и дождались конца рабочего дня

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В Балашове Саратовской области ограбили банк.

Как сообщает «БалашоверЪ», злоумышленники выбрали мишенью отделение «Россельхозбанка».

По предварительной версии, они спрятались в одном из офисов здания, где располагается кредитное учреждение, а после окончания рабочего дня проникли в банк и похитили 13 млн рублей.

Начато расследование. Предполагается, что грабители могут ездить на автомобиле «Нива» светлого цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU