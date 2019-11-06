В Балашове ограблен банк
Налетчики спрятались в помещении и дождались конца рабочего дня
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В Балашове Саратовской области ограбили банк.
Как сообщает «БалашоверЪ», злоумышленники выбрали мишенью отделение «Россельхозбанка».
По предварительной версии, они спрятались в одном из офисов здания, где располагается кредитное учреждение, а после окончания рабочего дня проникли в банк и похитили 13 млн рублей.
Начато расследование. Предполагается, что грабители могут ездить на автомобиле «Нива» светлого цвета.
ИСТОЧНИК KP.RU