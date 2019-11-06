Опубликован список дорог Саратова и Энгельса, которые будут ремонтировать в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-06T17:29:14+03:00

Опубликованы планы по ремонту дорог в Саратовской области на 2020 год

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Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона предлагает жителям области обсудить планы по ремонту дорог в Саратовской агломерации в 2020 году.

Списки дорог, которые планирует к работам на следующий год само министерство опубликованы тремя блоками:

Список региональных дорог Саратовской области 2020

Список дорог Саратова 2020

Список дорог Энгельса 2020

Если у кого-либо есть иные обоснованные предложения, всех приглашают на общественные обсуждения.

Минтранс обещает для начала поговорить о результатах ремонта дорог в 2019 году, а потом перейти к планам работ на 2020 год.

- В рамках обсуждений граждане могут вносить свои предложения по включению конкретной дороги в список объектов, запланированных на 2020 год. Если остальные участники обсуждений проголосуют «за», объект будет включен в перечень, — заверили в министерстве.

Общественные обсуждения состоятся в актовом зале здания министерства в 14:00 по адресу: Саратов, улица 1- я Садовая, 104.

ИСТОЧНИК KP.RU