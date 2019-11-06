Опубликован список дорог Саратова и Энгельса, которые будут ремонтировать в 2020 году
Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона предлагает жителям области обсудить планы по ремонту дорог в Саратовской агломерации в 2020 году.
Списки дорог, которые планирует к работам на следующий год само министерство опубликованы тремя блоками:
Список региональных дорог Саратовской области 2020
Если у кого-либо есть иные обоснованные предложения, всех приглашают на общественные обсуждения.
Минтранс обещает для начала поговорить о результатах ремонта дорог в 2019 году, а потом перейти к планам работ на 2020 год.
- В рамках обсуждений граждане могут вносить свои предложения по включению конкретной дороги в список объектов, запланированных на 2020 год. Если остальные участники обсуждений проголосуют «за», объект будет включен в перечень, — заверили в министерстве.
Общественные обсуждения состоятся в актовом зале здания министерства в 14:00 по адресу: Саратов, улица 1- я Садовая, 104.
ИСТОЧНИК KP.RU