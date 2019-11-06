Панков: Открытое обсуждение инвестпроектов увеличит доверие жителей к городским структурам

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-06T13:58:46+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» призвал открыто назвать виновников земельных махинаций, ставших причиной точечной застройки и появления обманутых дольщиков.

- Открытое обсуждение инвестпроектов увеличит доверие жителей к городским структурам. Не первый раз говорим о работе строителей. Приводя примеры ответственного перед жителями бизнеса. Печально, что пока в других регионах. У нас же выходят нормативные акты, недавно приняты новые правила землепользования и застройки Саратова. Да, они защищают облик исторической части города и, наверное, создадут условия для комфортного зонирования городского пространства. Все это пока дает надежду на их будущую реализацию.

Но не всегда прогнозы и перспективы соответствуют ожиданиям саратовцев. Все больше и больше появляется вопросов. Почему отсутствуют детские сады, школы, поликлиники, парки и места отдыха, детские площадки?!

Вместо этого мы видим, как растут многоэтажки без создания должной инфраструктуры. Где по соседству через какое-то время растут рюмочные и наливайки, а за углом хорошо уживается продажа женского белья, окорочков и овощей. И думаешь, что за креатив такой? Может, для того, чтобы люди сразу прикидывали размер, или как это будет выглядеть наяву… Но все это не внушает доверия к тем, кто проектирует, распределяет землю и утверждает такие проекты!

Необходимо, чтобы сегодня изменился подход к работе комитетов, которые занимаются выделением земли и имущества города. Объясните людям, кем были произведены махинации с землей, благодаря которым в Саратовской области появились тысячи обманутых дольщиков, благодаря которым центр изуродован точечной застройкой. Аксененко, Сараевым или еще кем-то?

Этот разговор нужен, в первую очередь, чтобы вернуть доверие граждан. А сегодня как в поговорке — все чувствуем что «обманывают», но не поймем где, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU