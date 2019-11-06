Известны дороги Саратова, переходящие на финансирование из областного бюджета

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-06T10:57:09+03:00

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Сегодня, 6 ноября, глава Саратова Михаил Исаев рассказал о том, как город работает в направлении, обозначенном председателем Госдумы Вячеславом Володиным на Дне дорожника в областном центре.

Напомним, речь шла о передаче крупных саратовских дорог на содержание бюджета региона.

- Первая — дорога с юга, если въезжаешь с Алтынной горы, это Ново-Астраханское шоссе, оно переходит в улицу Большую Садовую, мимо политехнического района, автовокзала, Стрелки, уходит в Ленинский район через проспект 50 лет Октября и выходит на выезд из города.

Вторая дорога — это улица Чернышевского и третья — с моста с Энгельса улица Соколовая, которая переходит в Шехурдина, выходит на Московское шоссе и идет на выезд из города в московском направлении, — рассказал мэр города Исаев.

По его словам, три этих крупных магистрали прорабатываются с министерством дорожного хозяйства и транспорта области, ведутся совместные расчеты.

ИСТОЧНИК KP.RU