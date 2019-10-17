2019-10-17T19:26:21+03:00
Общество

Володин Исаеву: Больше не будет отговорок по снежной зиме

Спикер ГД считает, что у властей Саратове больше нет оправданий транспортным коллапсам
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На торжестве в честь Дня дорожника в музее «Россия моя история» Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России, напомнил о решении создать в Саратове Нижневолжское управление федеральных дорог.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам Володина, перенести управление в наш регион было непросто. Однако за два года в области количество федеральных трасс выросло, что и стало основанием для создания Нижневолжского управления.

При этом он отметил, что часть дорог в Саратове также следовало бы передать на уровень области. Так как бюджет региона сохранит часть средств от передачи своих трасс в федерацию.

- Больше не будет отговорок по снежной зиме. Первый раз коллапс погода, второй раз техника. Сейчас все есть, если третий раз это случится, нечем оправдываться, обратился Володин к мэру Саратова.

Также он сообщил, что недавно президент России Владимир Путин президент поддержал обращение о строительстве 36 км объездной дороги от Вольской развязки до Волгоградской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовский школьник обманул жительницу Якутии при покупке коровы
Злостного алиментщика из Энгельса оштрафовали за долги перед дочерью
Управлять строительством трассы Шанхай Гамбург планируют из Саратова
СМИ: Уволился главврач саратовской областной глазной клиники
Панков: Володин попросил правоохранителей взять размер зарплаты дорожных рабочих на контроль
Энгельсские спортсмены взяли призовые места Всероссийского турнира по кудо
Общественник: Благоустройство парка Расковой станет подарком для горожан
Володин возмутился низкими зарплатами дорожных рабочих в Саратовской области
Панков: Ставя вопрос о реконструкции «Торпедо», Володин возрождает историю района
В Саратовской области 30 сирот получили квартиры на очередной жеребьевке
Стадион «Волга» должны полностью реконструировать в следующем году
Спортсмены пожаловались Володину на короткую беговую дорожку на стадионе «Торпедо»
Саратовские спортсменки взяли места Всероссийских соревнований по спортивной акробатике
Володин о «Парке покорителей космоса»: Он будет центром притяжения всех жителей страны
Исаев о поборах в «Авроре»: За неправильные решения понесут ответственность
Рецидивист оставил жительницу Саратова без телевизора и ноутбука
Панков напомнил, что за два года Вячеслав Володин помог построить 12 современных спорткомплексов в регионе
Саратовская спортсменка взяла золото Всемирных игр по легкой атлетике
Володин попросил реконструировать школу №84 в Саратове без серых и болотных цветов
Рецидивста из Энгельса отправили в колонию за пьяную езду
Михаил Исаев подтвердил увольнение Натальи Нефедовой