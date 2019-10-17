Володин Исаеву: Больше не будет отговорок по снежной зиме

СЕГОДНЯ 19:26 2019-10-17T19:26:21+03:00

Спикер ГД считает, что у властей Саратове больше нет оправданий транспортным коллапсам

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На торжестве в честь Дня дорожника в музее «Россия моя история» Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России, напомнил о решении создать в Саратове Нижневолжское управление федеральных дорог.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам Володина, перенести управление в наш регион было непросто. Однако за два года в области количество федеральных трасс выросло, что и стало основанием для создания Нижневолжского управления.

При этом он отметил, что часть дорог в Саратове также следовало бы передать на уровень области. Так как бюджет региона сохранит часть средств от передачи своих трасс в федерацию.

- Больше не будет отговорок по снежной зиме. Первый раз коллапс погода, второй раз техника. Сейчас все есть, если третий раз это случится, нечем оправдываться, обратился Володин к мэру Саратова.

Также он сообщил, что недавно президент России Владимир Путин президент поддержал обращение о строительстве 36 км объездной дороги от Вольской развязки до Волгоградской.

ИСТОЧНИК KP.RU