Расписание подвоза питьевой воды жителям Солнечного

СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-06T09:10:59+03:00

Вернуть воду в краны обещают после 22:00

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Подвоз воды на отключенные от водоснабжения улицы в поселке Солнечный начнется с десяти утра.

Цистерны с питьевой водой приедут по адресам:

- пересечение улиц Лисина и Панченко — 10:00 – 12:00

- пересечение Бульвара Героев Отечества и улицы Панченко — 12:00 – 14:00

- Бульвар Героев Отечества, 13 — 14:00 – 16:00

Напомним, для подключения новых водопроводных коммуникаций к централизованной системе водоснабжения сегодня, 6 ноября, отключена вода на следующих улицах в поселке Солнечный:

Лисина 1, 3Б, 4, 6, 7, 7а, 7Б, 8, 10, 11, 11а, 13, 14; Еремина, 1, 3, 5, 7а, 9; Панченко, 1, 2, 4а, 4/5, 5, 6, 6а, 8; Академика Семенова, 1, 5, 7, 9, 11, 11а, 11Б, 13; Оржевского, 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, Кузнецова, 7, 9, 11; Бульвар Героев Отечества, 11, 13.

Водоснабжение будет нарушено до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU