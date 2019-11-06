2019-11-06T09:10:59+03:00
Общество

Расписание подвоза питьевой воды жителям Солнечного

Вернуть воду в краны обещают после 22:00
Поделиться:
Изменить размер текста:

Подвоз воды на отключенные от водоснабжения улицы в поселке Солнечный начнется с десяти утра.

Цистерны с питьевой водой приедут по адресам:

- пересечение улиц Лисина и Панченко — 10:00 – 12:00

- пересечение Бульвара Героев Отечества и улицы Панченко — 12:00 – 14:00

- Бульвар Героев Отечества, 13 — 14:00 – 16:00

Напомним, для подключения новых водопроводных коммуникаций к централизованной системе водоснабжения сегодня, 6 ноября, отключена вода на следующих улицах в поселке Солнечный:

Лисина 1, 3Б, 4, 6, 7, 7а, 7Б, 8, 10, 11, 11а, 13, 14; Еремина, 1, 3, 5, 7а, 9; Панченко, 1, 2, 4а, 4/5, 5, 6, 6а, 8; Академика Семенова, 1, 5, 7, 9, 11, 11а, 11Б, 13; Оржевского, 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, Кузнецова, 7, 9, 11; Бульвар Героев Отечества, 11, 13.

Водоснабжение будет нарушено до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пугачеве по горячим следам росгвардейцы задержали вора стройматериалов
Осужденному за убийства в Саратовской области передали пять мобильников в банках с оливками
Саратовский инспектор попался на взятке в 20 тыс. рублей от водителя бензовоза
Губернатор Радаев осмотрел отремонтированную трассу Новые Бурасы — Петровск
Житель Ртищева на месте показал, как убивал по пьяни своего знакомого
Известны дороги Саратова, переходящие на финансирование из областного бюджета
Парочка вымогателей в Марксе избила женщину и потребовала 10 тыс. рублей
За три года в Саратове отремонтировали 2 430 кв. м дорог
В Энгельсе пьяный мужчина забыл куда дел украденные вещи
В Саратове бюджет на 2020 – 2022 годы планируется без дефицита
На питание детей в школах будут тратить все меньше бюджетных средств
В Старой Порубежке сгорел частный дом
В Аткарске ребенок выбежал из-за машины и был сбит иномаркой
ЖСК обманутых дольщиков в Саратове освободили от земельного налога
В Саратове электрик соблазнил безработного наркотиками