Водитель китайского авто после ДТП врезался в здание и сбежал, бросив пассажира

5 Нояб. 22:08 2019-11-05T22:08:22+03:00

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Вечером 5 ноября автомобиль врезался в здание в поселке Юбилейный Саратова.

Авария произошла на Усть-Курдюмском шоссе, когда водитель автомобиля Geely не справился с управлением и столкнулся с кроссовером Mitsubishi. После этого, китайское авто пролетев по инерции через зеленые насаждения, врезалось в стену здания.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водитель с месте ДТП скрылся, бросив пассажира. По всей видимости, водитель Geely был пьян, его личность уже установлена, ведутся поиски.

На месте ДТП работали врачи ЦМК, сотрудники МЧС И ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU