В ДТП под Саратовом двух мужчин выкинуло из машины

СЕГОДНЯ 17:03 2019-11-05T17:22:38+03:00

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Сегодня, 5 ноября, в аварии у села Александровка пострадали два человека.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, водитель «Нивы» потерял управление, и машина опрокинулась в кювет.

Шофера и пассажира выбросило из автомобиля, их госпитализировали с различными степенями тяжести врачи «скорой помощи» и реанимационная служба облспаса.

На месте также работают пожарные и сотрудники Саратовской областной службы спасения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU