В ДТП под Саратовом двух мужчин выкинуло из машины
Сегодня, 5 ноября, в аварии у села Александровка пострадали два человека.
Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, водитель «Нивы» потерял управление, и машина опрокинулась в кювет.
Шофера и пассажира выбросило из автомобиля, их госпитализировали с различными степенями тяжести врачи «скорой помощи» и реанимационная служба облспаса.
На месте также работают пожарные и сотрудники Саратовской областной службы спасения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU