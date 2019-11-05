Под Саратовом водителя «Гранты» после ДТП выкинуло из машины
Пострадали еще два человека
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В поселке Красный Октябрь Саратовской области столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Mercedes.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», после удара обе машины вылетели на обочину встречной полосы.
Водителя отечественного авто при этом выбросило из салона в лесополосу. Его госпитализировали. Пассажира иномарки извлекли из машины спасатели. Он также был доставлен в больницу.
Госпитализация потребовалась и водителю иномарки.
ИСТОЧНИК KP.RU