Под Саратовом водителя «Гранты» после ДТП выкинуло из машины

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-05T13:34:03+03:00

Пострадали еще два человека

Изменить размер текста: A A

В поселке Красный Октябрь Саратовской области столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Mercedes.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», после удара обе машины вылетели на обочину встречной полосы.

Водителя отечественного авто при этом выбросило из салона в лесополосу. Его госпитализировали. Пассажира иномарки извлекли из машины спасатели. Он также был доставлен в больницу.

Госпитализация потребовалась и водителю иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU