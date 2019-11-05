2019-11-05T17:20:33+03:00
Общество

В Саратове снесут два дома-ровесника революции

На расселение у жильцов будет пять месяцев
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе Саратова в 2021 году снесут два двухэтажных многоквартирных дома 1917 года постройки.

Соответствующие распоряжения подписал мэр города Михаил Исаев. Они опубликованы на сайте администрации.

Согласно тексту документов, здание на улице Тараса Шевченко, 55, намерены снести до 5 сентября 2021 года.

Также до 4 октября 2021 года разрушат дом на Вольской улице, 8Б. Напомним, этот дом сгорел ночью 22 августа. На пожаре погибли два человека.

В обоих случаях местным жителям дают пять месяцев на отселение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовскую область накроет туман: водителей просят быть осторожнее
Стадион саратовского лицея оккупировали собаки
В ДТП под Саратовом двух мужчин выкинуло из машины
Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области почти на 30% ниже эпидпорога
В Саратовской области самая дорогая в ПФО колбаса с картошкой
В Саратове азартный игрок «пропил» с незнакомцем 117 тыс. рублей
В Саратове предприниматель незаконно выдавал кредиты
Панков: Кандидатура Володина на пост председателя ПА ОДКБ поддержана единогласно
В Саратовской области родились Рианна, Роберт, Лукас и Леон
Саратовские дартсмены взяли пять медалей первенства России
Депутаты Саратовской областной думы приняли участие в крестном ходе
На новый пляж в Саратове начали завозить песок
В Балаково женщина лишилась в бургерной телефона
В Балакове подросток пошел на грабеж аптеки ради презервативов
В Саратове руководство 12-й горбольницы помогает пациентам морить тараканов
В Саратове без воды останутся семь улиц и три храма
В Саратове снимать однокомнатную квартиру дешевле, чем по России
Житель Казани оставил доверчивого саратовца без 36,9 тыс. рублей
Панков: Ремонт дороги Саратов — Озинки завершится в 2021 году
На Планерной улице сбили велосипедиста
Улицы в Мирном поселке Саратова до ночи остались без воды
Саратовская спортсменка взяла серебро чемпионата мира по прибрежной гребле
С утра в Саратове пойдет дождь
В Саратове на день изменилось расписание троллейбусов №7
10 тыс. сгоревших кроликов: перед пожаром агрофирма планировала расширение