В Саратове снесут два дома-ровесника революции

СЕГОДНЯ 16:53 2019-11-05T17:20:33+03:00

На расселение у жильцов будет пять месяцев

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В Октябрьском районе Саратова в 2021 году снесут два двухэтажных многоквартирных дома 1917 года постройки.

Соответствующие распоряжения подписал мэр города Михаил Исаев. Они опубликованы на сайте администрации.

Согласно тексту документов, здание на улице Тараса Шевченко, 55, намерены снести до 5 сентября 2021 года.

Также до 4 октября 2021 года разрушат дом на Вольской улице, 8Б. Напомним, этот дом сгорел ночью 22 августа. На пожаре погибли два человека.

В обоих случаях местным жителям дают пять месяцев на отселение.

ИСТОЧНИК KP.RU