2019-11-05T16:12:58+03:00
Общество

На новый пляж в Саратове начали завозить песок

Посмотреть на будущий пляж приехал губернатор
Поделиться:
На будущий саратовский пляж начали завозить песок. Фото пресс-службы губернатораНа будущий саратовский пляж начали завозить песок. Фото пресс-службы губернатора
Изменить размер текста:

Строительство новой набережной активизировали по двум направлениям, сейчас завозится песок по всей территории строительства будущего пляжа. Кроме того, одновременно идет устройство шпунтов нижнего мола.

Сегодня, 5 ноября, на будущий пляж приезжал губернатор Валерий Радаев, который оценил, как строят новую набережную в районе 2-й Садовой. После этого строительство должно развернуться в сторону верхней части пляжа к улице Шелковичной.

- На сегодняшний день работы по пляжной части новой набережной возобновились. Погодные условия будут только ухудшаться, поэтому стоит задача ускориться и успеть сделать максимально возможный объем до конца этого года, — подчеркнул Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовскую область накроет туман: водителей просят быть осторожнее
Стадион саратовского лицея оккупировали собаки
В ДТП под Саратовом двух мужчин выкинуло из машины
Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области почти на 30% ниже эпидпорога
В Саратове снесут два дома-ровесника революции
В Саратовской области самая дорогая в ПФО колбаса с картошкой
В Саратове азартный игрок «пропил» с незнакомцем 117 тыс. рублей
В Саратове предприниматель незаконно выдавал кредиты
Панков: Кандидатура Володина на пост председателя ПА ОДКБ поддержана единогласно
В Саратовской области родились Рианна, Роберт, Лукас и Леон
Саратовские дартсмены взяли пять медалей первенства России
Депутаты Саратовской областной думы приняли участие в крестном ходе
В Балаково женщина лишилась в бургерной телефона
В Балакове подросток пошел на грабеж аптеки ради презервативов
В Саратове руководство 12-й горбольницы помогает пациентам морить тараканов
В Саратове без воды останутся семь улиц и три храма
В Саратове снимать однокомнатную квартиру дешевле, чем по России
Житель Казани оставил доверчивого саратовца без 36,9 тыс. рублей
Панков: Ремонт дороги Саратов — Озинки завершится в 2021 году
На Планерной улице сбили велосипедиста
Улицы в Мирном поселке Саратова до ночи остались без воды
Саратовская спортсменка взяла серебро чемпионата мира по прибрежной гребле
С утра в Саратове пойдет дождь
В Саратове на день изменилось расписание троллейбусов №7
10 тыс. сгоревших кроликов: перед пожаром агрофирма планировала расширение