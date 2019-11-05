На новый пляж в Саратове начали завозить песок

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-05T16:12:58+03:00

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Строительство новой набережной активизировали по двум направлениям, сейчас завозится песок по всей территории строительства будущего пляжа. Кроме того, одновременно идет устройство шпунтов нижнего мола.

Сегодня, 5 ноября, на будущий пляж приезжал губернатор Валерий Радаев, который оценил, как строят новую набережную в районе 2-й Садовой. После этого строительство должно развернуться в сторону верхней части пляжа к улице Шелковичной.

- На сегодняшний день работы по пляжной части новой набережной возобновились. Погодные условия будут только ухудшаться, поэтому стоит задача ускориться и успеть сделать максимально возможный объем до конца этого года, — подчеркнул Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU