В Саратове руководство 12-й горбольницы помогает пациентам морить тараканов

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-05T15:37:28+03:00

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Министерство здравоохранения Саратовской области отреагировало на публикацию в «Комсомолке» о тараканах, которые мешают пациентам 12-й горбольницы областного центра.

Напомним, по словам посетительницы учреждения Елены Мартыновой, насекомые заполонили пол, потолки и раковины палат.

Граждане ужаснулись такому соседству и решили травить их самостоятельно, однако теперь у них появится подспорье.

Так, министерство поручило руководству больницы провести внеплановую дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU