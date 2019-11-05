В Саратове руководство 12-й горбольницы помогает пациентам морить тараканов
Больным пришлось самим травить паразитов
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Министерство здравоохранения Саратовской области отреагировало на публикацию в «Комсомолке» о тараканах, которые мешают пациентам 12-й горбольницы областного центра.
Напомним, по словам посетительницы учреждения Елены Мартыновой, насекомые заполонили пол, потолки и раковины палат.
Граждане ужаснулись такому соседству и решили травить их самостоятельно, однако теперь у них появится подспорье.
Так, министерство поручило руководству больницы провести внеплановую дезинфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU