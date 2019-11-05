2019-11-05T09:33:06+03:00
Общество

Тараканы терроризируют пациентов 12-й горбольницы в Саратове

Больные в палатах решили сами травить паразитов
Дарья Вострикова
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Сегодня, 5 ноября, посетительница саратовской городской больницы №12 Елена Мартынова пожаловалась в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» на необычное «дополнение».

- Повсюду тараканы: они ползают по стенам и полу в палатах, по раковинам. Это ужасно, надо что-то делать, — делится женщина.

По словам гражданки, пациенты решили сами выселять паразитов, потому что провести с ними все время до выписки будет очень сложно.

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- Да это фиксики ремонт делают, успокойтесь, — сыронизировал Андрей Козырев.

Местные жители добавили, что такая же ситуация была в 1, 3 и 9-й горбольницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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