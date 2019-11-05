Володин переизбран на пост председателя ассамблеи ОДКБ

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-05T13:26:54+03:00

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Сегодня, 5 ноября, на заседании парламентской ассамблеи (ПА) Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Армении спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин избран на пост председателя ассамблеи.

Избранный в Государственную думу в том числе от Саратовской области Володин три года, с 2016, возглавлял ПА ОДКБ и теперь избран уже на второй трехлетний срок подряд.

В ОДКБ сегодня входят шесть государств. Кроме России, это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

ОДКБ — региональная международная организация, которая призвана обеспечивать «защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.

На базе СГАУ состоялась деловая встреча представителей Торгово-промышленной палаты провинции Мазендеран Исламской Республики Иран с заместителем Председателя Правительства области Алексеем Стрельниковым, президентом регионального Торгово-промышленной палаты Алексеем Антоновым, советником министра экономического развития Юрием Аршиновым, заместителем директора Центра поддержки экспорта области Аркадием Балаяном. От Исламской Республики Иран в мероприятии приняли участие президент Торгово-промышленной палаты провинции Мазендеран Абдоллах Мохаджер, вице-президент Чалангари Джуйбари и директор Торгового Дома провинции Мазендеран в Волгограде Харун Насими.

В ходе пребывания делегации Торгово-промышленной палаты Мазендеран в области были намечены конкретные шаги по увеличению товарооборота двух регионов. В частности, участники встречи обсудили как текущее состояние экономических отношений, так и резервы развития делового диалога. Было отмечено, что географическое положение Саратовской области и провинции Мазендеран предопределяет интенсивный уровень контактов экономических операторов двух стран.

Помимо этого, выдвинута инициатива по созданию представительства ТПП провинции Мазендеран, практическое воплощение которой инициировано на площадке Торгово-промышленной палаты Саратовской области в рамках проекта «Иран Базари».

Также были выявлены основные проблемы экономических взаимоотношений. К ним относятся непрозрачность финансовых расчетов и наличие черного валютного рынка в Иране. На данный момент определено направление работы по преодолению разногласий.

Между двумя сторонами достигнута договоренность по участию городов Саратов и Сари (административный центр Мазендерана) в развитии гуманитарного диалога на основе побратимских отношений. Совет ректоров вузов Саратовской области под эгидой СГАУ имени Вавилова выдвинул предложение интенсифицировать научно-образовательный диалог России и Ирана.

Напомним, что визит делегации Саратовской области в Исламскую Республику Иран проходил в течение недели с 23 по 29 августа. Делегацию возглавлял заместитель председателя правительства области Алексей Стрельников. В состав делегации входили 12 человек — по одному от научного сообщества СГАУ, региональной ТПП, «Центра поддержки экспорта» и восемь человек от бизнес-сообщества.

Ответный визит Торгово-промышленной палаты Мазендерана по итогам бизнес-миссии «Центра поддержки экспорта Саратовской области» подтверждает важность реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU