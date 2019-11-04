Саратовский баскетбольный «Автодор» уступил ЦСКА

СЕГОДНЯ 18:49 2019-11-04T19:05:05+03:00

В Москве саратовская команда ничего не смогла противопоставить многолетнему чемпиону Лиги ВТБ

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Матч Единой Лиги ВТБ между саратовским «Автодором» и ЦСКА в Москве завершился убедительной победой московской команды.

Игра завершилась со счетом 103:79 в пользу хозяев.

По итогам 4 матчей с начала первенства Лиги в текущем сезоне, саратовская команда находится на дне турнирной таблицы, не выиграв ни одного их них.

Следующий матч «Автодор» сыграет в Саратове 10 ноября против эстонского «Калева».

ИСТОЧНИК KP.RU