Саратовский баскетбольный «Автодор» уступил ЦСКА
В Москве саратовская команда ничего не смогла противопоставить многолетнему чемпиону Лиги ВТБ
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Матч Единой Лиги ВТБ между саратовским «Автодором» и ЦСКА в Москве завершился убедительной победой московской команды.
Игра завершилась со счетом 103:79 в пользу хозяев.
По итогам 4 матчей с начала первенства Лиги в текущем сезоне, саратовская команда находится на дне турнирной таблицы, не выиграв ни одного их них.
Следующий матч «Автодор» сыграет в Саратове 10 ноября против эстонского «Калева».
ИСТОЧНИК KP.RU