Арестован балашовец, который пришел в гости к приятелю и зарезал его
Арестован балашовец, который пришел в гости к приятелю и зарезал его
Тело погибшего обнаружила его мать
Расследование уголовного дела в отношении 25-летнего балашовца по обвинению в убийстве продолжается.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия вечером 31 октября 38-летний мужчина пригласил к себе домой 25-летнего приятеля, который живет по соседству.
Они сели на кухне, но через какое-то время сожительница хозяина дома услышала звук бьющегося стекла и заподозрила, что друзья могли поссориться.
Она пришла на кухню, чтобы узнать в чем дело. В этот момент ее возлюбленный прошел в спальню, а гость вывел женщину из дома.
Недоумевающая гражданка поинтересовалась о причине такого поведения, на что парень ей ответил, что исполосовал ее сожителя ножом.
Они отправились на место происшествия и увидели труп, после чего испугались и покинули квартиру, решив сохранить трагедию в тайне.
Тело погибшего обнаружила его мать, которая пришла проведать сына.
Предполагаемого убийцу задержали и взяли под стражу.
Следствию предстоит установить все обстоятельства дела, закрепить доказательства, расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU