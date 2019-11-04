2019-11-04T13:56:06+03:00
Происшествия

Арестован балашовец, который пришел в гости к приятелю и зарезал его

Тело погибшего обнаружила его мать
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Арестован балашовец, который пришел в гости к приятелю и зарезал его

Тело погибшего обнаружила его мать

Расследование уголовного дела в отношении 25-летнего балашовца по обвинению в убийстве продолжается.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия вечером 31 октября 38-летний мужчина пригласил к себе домой 25-летнего приятеля, который живет по соседству.

Они сели на кухне, но через какое-то время сожительница хозяина дома услышала звук бьющегося стекла и заподозрила, что друзья могли поссориться.

Она пришла на кухню, чтобы узнать в чем дело. В этот момент ее возлюбленный прошел в спальню, а гость вывел женщину из дома.

Недоумевающая гражданка поинтересовалась о причине такого поведения, на что парень ей ответил, что исполосовал ее сожителя ножом.

Они отправились на место происшествия и увидели труп, после чего испугались и покинули квартиру, решив сохранить трагедию в тайне.

Тело погибшего обнаружила его мать, которая пришла проведать сына.

Предполагаемого убийцу задержали и взяли под стражу.

Следствию предстоит установить все обстоятельства дела, закрепить доказательства, расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП под Марксом пострадала женщина
Саратовский баскетбольный «Автодор» уступил ЦСКА
В Саратове безработный рецидивист унес из магазина и выпил коньяк
В рамках «Киновертикали» откроют памятному доску саратовскому актеру Анатолию Солоницыну
В Аркадаке парни отобрали у женщины телефон под предлогом «позвонить»
Валерий Радаев обозначил задачи по благоустройству проспекта Кирова
В Саратове рецидивист ограбил магазин ради коньяка
В Энгельсе женщина украла у посетительницы бара телефон
В Балашовском районе перезахоронят военных летчиков
«Царицынская опера» представила на саратовской сцене новую версию «Кармен»
В Энгельсе наркоман украл из аптеки тонометры
Несколько тысяч саратовцев пришли на Крестный ход
В Саратовской области 13 из 18 городов оказались с неблагоприятной городской средой
В центре Саратова ВАЗ сбил женщину с детьми
В Энгельсе задержали двух любителей «спайса»
В Саратове Крестный ход прервал движение троллейбусов
В Краснопартизанском районе задержаны три браконьера
Под Саратовом женщина на ВАЗе кувыркнулась в кювет
Минстрой РФ отнес Саратов в число городов с благоприятной средой
В Саратове у студента угнали ВАЗ
В консерватории Саратова пройдут публичные прослушивания III Всероссийского конкурса скрипачей имени Гольденберга