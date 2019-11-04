СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-04T13:56:06+03:00

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Арестован балашовец, который пришел в гости к приятелю и зарезал его

Тело погибшего обнаружила его мать

Расследование уголовного дела в отношении 25-летнего балашовца по обвинению в убийстве продолжается.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия вечером 31 октября 38-летний мужчина пригласил к себе домой 25-летнего приятеля, который живет по соседству.

Они сели на кухне, но через какое-то время сожительница хозяина дома услышала звук бьющегося стекла и заподозрила, что друзья могли поссориться.

Она пришла на кухню, чтобы узнать в чем дело. В этот момент ее возлюбленный прошел в спальню, а гость вывел женщину из дома.

Недоумевающая гражданка поинтересовалась о причине такого поведения, на что парень ей ответил, что исполосовал ее сожителя ножом.

Они отправились на место происшествия и увидели труп, после чего испугались и покинули квартиру, решив сохранить трагедию в тайне.

Тело погибшего обнаружила его мать, которая пришла проведать сына.

Предполагаемого убийцу задержали и взяли под стражу.

Следствию предстоит установить все обстоятельства дела, закрепить доказательства, расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU