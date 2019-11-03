В Балашове задержали зарезавшего ножом мужчину парня

СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-03T13:25:43+03:00

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В Балашове следователи задержали подозреваемого в убийстве.

- Труп 38-летнего гражданина с ножевыми ранениями нашли в квартире на улице Романова. Судмедэкспертиза установила, что он скончался от колото-резаного ранения шеи и потери крови, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

После этого следователи возбудили уголовное дело, а полицейские поймали подозреваемого. Им оказался 25-летний балашовец. Его задержали.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU