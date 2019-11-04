Минстрой РФ отнес Саратов в число городов с благоприятной средой

СЕГОДНЯ 12:18 2019-11-04T12:18:42+03:00

В Саратове неплохо с дорогами и озеленением, но достаточно печально с социальной и деловой инфраструктурой

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Минстрой РФ опубликовал результаты оценки качества городской жизни в российских городах. Исследование охватило все 1114 городов страны, которые разделили на семь групп исходя из численности населения.

Саратов распределен в группу из 63 крупных городов с населением от 250 до 1 млн человек. В этой группе из теоретически возможных 360 баллов максимальным стало значение в 219, а минимальным – в 147, со средними баллом 185,6.

Саратов набрал баллы выше среднего в своей группе – 196, и попал в число населенных пунктов с благоприятной городской средой. Сюда же вошли к примеру, Пенза, Тольятти, Саранск. В числе городов с неблагоприятной средой оказались Волгоград, Тамбов, Оренбург.

Как считают урбанисты КБ «Стрелка» и ДОМ.РФ, которые вместе с минстроем РФ проводили исследование, в Саратове выше среднего ситуация в «Общегородском пространстве», «Жилье и прилегающих пространствах», «Улично-дорожной сети, и даже в «Озелененных пространствах». Ниже среднего в группе крупных городов дела у областного центра обстоят в «Социально-досуговой инфраструктуре и прилегающих пространствах», «Общественно-деловой инфраструктуре и прилегающих пространствах». По данным исследователей в Саратов сейчас проживает 844 тысячи человек и местный климат характеризуется как «условно комфортный».

При оценке учитывались 36 индикаторов, которые характеризуют жилье, улично-дорожную сеть, озеленение, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, а также общегородское пространство.

Результаты исследования не только позволили Минстрою оценить качество жизни в российских городах, но и будут использоваться для расчета субсидий регионам из федерального бюджета на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды. Кроме того, доля городов с благоприятной городской средой — один из критериев оценки эффективности губернаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU