2019-11-03T21:06:46+03:00
Происшествия

Из ТЦ «Оранжевый» эвакуировали почти тысячу человек

В МЧС поступил сигнал о пожаре
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На вызов к "Оранжевому" прибыли все экстренные службыНа вызов к "Оранжевому" прибыли все экстренные службы
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Вечером 3 ноября все оперативные службы были стянуты к ТЦ «Оранжевый» в Заводском районе. Поступил сигнал о возгорании в этом крупном торговом центре.

В ходе обследования торговых площадей около 1000 человек были эвакуированы.

Как сообщили «КП-Саратов» источники в МЧС, никакого пожара в ТЦ не было: «очередной шутник».

Эвакуация Саратов, ТЦ "Оранжевый".

ИСТОЧНИК KP.RU

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