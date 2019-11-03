Из ТЦ «Оранжевый» эвакуировали почти тысячу человек

СЕГОДНЯ 20:56 2019-11-03T21:06:46+03:00

На вызов к "Оранжевому" прибыли все экстренные службы

В МЧС поступил сигнал о пожаре

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Вечером 3 ноября все оперативные службы были стянуты к ТЦ «Оранжевый» в Заводском районе. Поступил сигнал о возгорании в этом крупном торговом центре.

В ходе обследования торговых площадей около 1000 человек были эвакуированы.

Как сообщили «КП-Саратов» источники в МЧС, никакого пожара в ТЦ не было: «очередной шутник».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/741733" frameborder="0"></iframe> Эвакуация Саратов, ТЦ "Оранжевый".

ИСТОЧНИК KP.RU