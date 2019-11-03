Из ТЦ «Оранжевый» эвакуировали почти тысячу человек
В МЧС поступил сигнал о пожаре
На вызов к "Оранжевому" прибыли все экстренные службы
Изменить размер текста:
Вечером 3 ноября все оперативные службы были стянуты к ТЦ «Оранжевый» в Заводском районе. Поступил сигнал о возгорании в этом крупном торговом центре.
В ходе обследования торговых площадей около 1000 человек были эвакуированы.
Как сообщили «КП-Саратов» источники в МЧС, никакого пожара в ТЦ не было: «очередной шутник».
Эвакуация Саратов, ТЦ "Оранжевый".
ИСТОЧНИК KP.RU