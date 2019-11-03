2019-11-03T19:08:22+03:00
Происшествия

Водитель и пассажир такси в Саратове пострадали в перевернувшейся машине

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Днем 3 ноября в Заводском районе Саратова при подъезде с трассы «Саратов-Волгоград» слетел в кювет и перевернулся автомобиль.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», легковой автомобиль «Hyundai Solaris» слетел с дороги и перевернулся, удачно проскочив между растущих на обочине деревьев.

Однако в результате ДТП пострадал водитель и его пассажир. Они госпитализированы медиками «скорой» и Центра медицины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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