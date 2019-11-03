В воскресенье, 3 ноября, в Саратове будет солнечно
Дождей, а тем более снега не ожидается
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В Саратовской области в воскресенье, 3 ноября, днем будет достаточно тепло для начала ноября. Метеорологи прогнозируют переменную облачность, при этом — без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный 2-7 м/с, днем местами порывы усилятся до 12 м/с.
Минусовые температуры прошедшей ночью днем сменятся на прохладную осень −0...+5°.
В Саратове днем +2...+5°, ясно и без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU