2019-11-03T07:53:04+03:00
Общество

В воскресенье, 3 ноября, в Саратове будет солнечно

Дождей, а тем более снега не ожидается
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В Саратовской области в воскресенье, 3 ноября, днем будет достаточно тепло для начала ноября. Метеорологи прогнозируют переменную облачность, при этом — без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный 2-7 м/с, днем местами порывы усилятся до 12 м/с.

Минусовые температуры прошедшей ночью днем сменятся на прохладную осень −0...+5°.

В Саратове днем +2...+5°, ясно и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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