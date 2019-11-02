Саратовский «Сокол» дома разгромил «Зоркий» из Красногорска
Матч завершился со счетом 4:0
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Саратовский футбольной «Сокол» на мажорной ноте заканчивает домашнюю часть осеннего отрезка ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ.
На стадионе «Локомотив» 2 ноября был повержен «Зоркий» и Красногорска. Гости не уследили за Александром Перченком – нападающий «Сокола» забил хет-трик в этом матче. Еще один гол на счету Ильи Серикова.
Следующий матч, последний в осенней части первенства, пройдет на выезде в Раменском против «Сатурна» 9 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU