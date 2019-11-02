Валерий Радаев: Привезли десять килограмм, с автоматчиками

СЕГОДНЯ 18:16 2019-11-02T18:16:11+03:00

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На награждении участников, чьи имена занесены на областную доску почета, 1 ноября губернатор Радаев особенно остановился на заслугах двух глав хозяйств – «Роща» из Базарно-Карабулакского района, где выращивают лучших жеребцов, за которыми приезжают из Англии и Франции, а также «Родина» Перелюбского района, где кроме мясного животноводства занимаются выращиванием лучшего в стране нута.

Губернатор рассказал, что глава ООО «Родина» начинал заниматься выращиванием и селекцией нута буквально с десяти килограмм, которые ему привезли «под охраной автоматчиков».

- И вот нельзя сказать, что он «прихватизировал» у этих автоматчиков - он получил тонну нута. И дальше начал выращивать его. В Перелюбском районе, где зона рискованного земледелия, где полупустыня – это наш юго-восток. И он там получает результат. У него Китай выкупает сегодня. Спасибо вам и вашим коллективам особенно! - обратился губернатор к главам хозяйств.

ООО «Родина» является одним из ведущих хозяйств в России по выращиванию нута – востребованной в странах Западной и Средней Азии, Северной Африки, Северной Америки зернобобовой культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU