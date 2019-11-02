14-летняя девочка пострадала в ДТП возле "Центра коррекции зрения"

СЕГОДНЯ 17:55 2019-11-02T17:55:59+03:00

Столкновение автомобилей произошло на улице Саратовская в Вольске

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 2 ноября, около 13.00 у дома № 61 по улице Саратовская в Вольске произошло столкновение автомобилей, в котором пострадал ребенок.

Как сообщили в ОГИБДД МО МВД РОССИИ «Вольский», водитель KIA RIO, мужчина 46 лет, столкнулся с кроссовером Chery SUV, которым управлял 48-летний водитель.

В результате ДТП травмы получила 14-летняя пассажирка KIA RIO. После оказания медицинской помощи ее отправили на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU