14-летняя девочка пострадала в ДТП возле "Центра коррекции зрения"
Столкновение автомобилей произошло на улице Саратовская в Вольске
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Сегодня днем, 2 ноября, около 13.00 у дома № 61 по улице Саратовская в Вольске произошло столкновение автомобилей, в котором пострадал ребенок.
Как сообщили в ОГИБДД МО МВД РОССИИ «Вольский», водитель KIA RIO, мужчина 46 лет, столкнулся с кроссовером Chery SUV, которым управлял 48-летний водитель.
В результате ДТП травмы получила 14-летняя пассажирка KIA RIO. После оказания медицинской помощи ее отправили на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU