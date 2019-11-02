В столкновении на Кумысной поляне пострадали двое детей и двое взрослых
Сегодня, 2 ноября произошло столкновение двух автомобилей на Кумысной поляне. В результате пострадали четыре человека.
По предварительным данным, в 15:10 возле детского оздоровительного лагеря «Березка» столкнулись «ГАЗель» и внедорожник «Suzuki».
Как сообщили в городской ГИБДД, в обеих авто есть пострадавшие. Из японского автомобиля госпитализировали двух несовершеннолетних пассажиров - девочку 12 лет и полуторогодовалого мальчика. Также из внедорожника медики отправили в больницу 37-летннюю пассажирку. Из «ГАЗели» доставили в лечебное учреждение пассажира-мужчину.
Все обстоятельства произошедшего, а также вина водителей устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU