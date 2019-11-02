В столкновении на Кумысной поляне пострадали двое детей и двое взрослых

СЕГОДНЯ 15:59 2019-11-02T16:31:28+03:00

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Сегодня, 2 ноября произошло столкновение двух автомобилей на Кумысной поляне. В результате пострадали четыре человека.

По предварительным данным, в 15:10 возле детского оздоровительного лагеря «Березка» столкнулись «ГАЗель» и внедорожник «Suzuki».

Как сообщили в городской ГИБДД, в обеих авто есть пострадавшие. Из японского автомобиля госпитализировали двух несовершеннолетних пассажиров - девочку 12 лет и полуторогодовалого мальчика. Также из внедорожника медики отправили в больницу 37-летннюю пассажирку. Из «ГАЗели» доставили в лечебное учреждение пассажира-мужчину.

Все обстоятельства произошедшего, а также вина водителей устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU