В «Облаках» в Энгельсе можно пройти бесплатный медосмотр

СЕГОДНЯ 15:44 2019-11-02T16:00:03+03:00

Акция действует только в День народного единства

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Специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики 4 ноября проведут акцию «Единая нация - здоровая нация». На нее с 12.00 приглашаются все желающие проверить свое здоровье в ТЦ «Облака» в Энгельсе на улице Тельмана,25.

Врачи центра ставят для себя задачу выявления рисков развития хронических неинфекционных заболеваний. Пройти бесплатное обследование смогут все желающие.

В бесплатное обследование включены: измерение уровня холестерина и глюкозы экспресс-методом с выдачей результатов в день обследования; измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений; определение концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе для курящих; бесконтактная тонометрия с определением внутриглазного давления для ранней диагностики глаукомы; консультации врача терапевта.

ИСТОЧНИК KP.RU