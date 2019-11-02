В «Облаках» в Энгельсе можно пройти бесплатный медосмотр
Специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики 4 ноября проведут акцию «Единая нация - здоровая нация». На нее с 12.00 приглашаются все желающие проверить свое здоровье в ТЦ «Облака» в Энгельсе на улице Тельмана,25.
Врачи центра ставят для себя задачу выявления рисков развития хронических неинфекционных заболеваний. Пройти бесплатное обследование смогут все желающие.
В бесплатное обследование включены: измерение уровня холестерина и глюкозы экспресс-методом с выдачей результатов в день обследования; измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений; определение концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе для курящих; бесконтактная тонометрия с определением внутриглазного давления для ранней диагностики глаукомы; консультации врача терапевта.
ИСТОЧНИК KP.RU