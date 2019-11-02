«Почта России» не будет работать в День народного единства
В связи с праздниками изменился график работы почтовых отделений
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Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения всех классов будут работать на один час меньше.
В праздничный день, 4 ноября, в День народного единства, у всех отделений почтовой связи выходной.
- Доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет, сообщили в пресс-службе УФПС Саратовской области АО «Почта России».
Доставка пенсий и пособий за праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU