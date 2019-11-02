Саратову передали 4 пылесоса и еще 28 машин для уборки города

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-02T14:00:27+03:00

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МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» получили сегодня, 2 ноября, 32 новых специализированных автомобиля для уборки города. В этом числе 18 комбинированных дорожных машин, 4 пылесоса, 6 больших погрузчиков и 4 ротора.

Вручение обставили торжественно – с участием губернатора в историческом парке «Россия – моя история».

Глава региона Радаев заметил, что никогда еще город за один год такого количества спецтехники не получал.

Мэр Саратова Михаил Исаев сам опробовал одну из уборочных машин и заметил, что в прошлом году приходилось просить технику для уборки у различных организаций города. А сегодня уже эти организации стали завидовать городским предприятиям.

- До 15 ноября в город поступит еще полсотни машин, - заметил градоначальник, рассказывая о мероприятии на своей странице в Инстаграм.

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ИСТОЧНИК KP.RU