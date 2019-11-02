2019-11-02T13:04:38+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в столкновении Гранты и Приоры в Саратове

ВАЗы не разъехались на Ново-Астраханском шоссе
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Авария с участием двух автомобилей Lada произошла вечером 1 ноября в 20.10 напротив дома № 80 по Ново-Астраханскому шоссе в Заводском районе Саратова.

Недалеко от перекрестка с улицей Крымская 29-летний водитель Гранты врезался в Приору под управлением 24-ленего мужчины.

Прибывшие медики «скорой помощи» госпитализировали с различными травмами водителя Гранты и 25-летнего пассажира Приоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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